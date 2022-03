Wiederaufbau nach der Flut : Tourismusbranche im Ahrtal bekommt eine Million Euro

Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (links) hat bei einem Treffen in Bad Neuenahr Unterstützung für die Tourismusbranche im Ahrtal zugesagt. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Das Land Rheinland-Pfalz will den Wiederaufbau des Tourismus an der Ahr mit einer Million Euro unterstützen. Das hat die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt angekündigt. Auch Beratungsangebote für die Betriebe im Gastgewerbe sind geplant.



Von Victor Francke

Mit einer Million Euro will das Land Rheinland-Pfalz den durch die Flutkatastrophe 2021 beschädigten und derzeit noch brachliegenden Tourismus im Ahrtal fördern. Das teilte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) jetzt in Bad Neuenahr mit. Das Ahrtal soll wieder ein touristischer Hotspot in Rheinland-Pfalz werden, sagte die Ministerin. Der Verein Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler hat hierfür ein Positionspapier erarbeitet, das nun mit den Vertretern der Branche konkretisiert und diskutiert werden soll. Das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium flankiert diese Bemühungen mit diesem zusätzlichen Unterstützungspaket. Am Dienstagabend werden sich die Mitgliederbetriebe zur Vollversammlung treffen. Dabei will man Perspektiven für einen Neuanfang in der Tourismus-Destination Ahrtal entwickeln.

„Ich begrüße den Schulterschluss zwischen den Kommunen der Ahrtal-Kooperation, des Kreises und der Tourismusbranche sehr“, so Schmitt im Hotel Villa Aurora. Das unmittelbar an der Ahr gelegene Haus dient seit 1909 als Hotel und wird seither im Familienbetrieb geführt. In der Katastrophennacht wurde die Vier-Sterne-Herberge vollständig zerstört. Landrätin Cornelia Weigand, Kreisstadt-Bürgermeister Guido Orthen oder auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau, Guido Nisius, konnten sich so vor Ort ein Bild vom Ausmaß der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen und Aufbauarbeiten in einem ohnehin durch die Corona-Pandemie bereits gebeutelten Hotelbetrieb machen. Hausherr Christian Lindner, zugleich Vorsitzender des Ahrtal-Tourismus, sagte: „Vor uns liegt eine Herkulesaufgabe.“

300.000 Euro stehen für Marketingaktionen bereit

Entscheidend sei es, ein umfassendes Konzept zu erarbeiten – von der Quelle bis zur Mündung, im Tal, den Seitentälern und auf den Höhenlagen, sagte die aus Mainz angereiste Ministerin. Und: „Lassen Sie uns gemeinsam eine Perspektive für Ihre Heimat entwickeln.“ Das Land werde dabei ein starker Partner sein. Man plane hierzu neben Wiederaufbau- und Unterstützungshilfen sowie Förderprogrammen für Nachhaltigkeits- und Ressourceneffizienzmaßnahmen auch die Unterstützung durch Beratungsangebote für die Betriebe im Gastgewerbe. Neben der Finanzierung strategischer Analysen für die zukünftige Ausrichtung werde zudem gezielt Geld in Werbung investiert. Für das Ahrtal werden rund 300.000 Euro für Marketingaktionen bereitstehen, kündigte Schmitt an. Das Ministerium denke auch in anderen Bereichen den Tourismus stets mit: „Schon jetzt entwickelt der Landesbetrieb Mobilität ein übergeordnetes Konzept für die touristischen Radwege“, sagte Schmitt.

Die konkrete Ausgestaltung des Hilfspakets will Schmitt später im Frühjahr präsentieren. Bis dahin sei es wichtig, die Debatten innerhalb der Branche und der Region eng zu begleiten. „Wir wollen Ihnen ein passgenaues Programm anbieten“, meinte die Ministerin, die ihre vielen bisherigen Termine an der Ahr optimistisch stimmen: „In meinen Gesprächen spüre ich eine große Lust auf Neues. Auf Aufbruch. Sie wollen eine wirtschaftlich starke, nachhaltige und liebenswerte Heimat entwickeln.“ Erneut sei sie nach Bad Neuenahr gekommen, um weitere Motivation zu geben. Zugleich dankte die Ministerin dafür, „was hier in den vergangenen Monaten bereits geschehen ist“. Die Region und das Gastgewerbe hätten sich „auf den Weg gemacht“. Weiter sagte sie: „Wir mobilisieren alles, um hier zu helfen.“

Christian Senk, Geschäftsführer der Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH, kündigte an, der Ahrtal-Tourismus werde sich konzeptionell intensiv mit der Zukunft der Beherbergungs- und Gastrobranche beschäftigen. Dies bereits in einer Vollversammlung, die am Dienstag ab 17 Uhr im Veranstaltungszelt des Kurparks stattfinden werde.