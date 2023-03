Kooperation zwischen Sinzig und Bad Neuenahr-Ahrweiler Trinkwasser in der Krise gemeinsam sichern

An einem noch nicht festgelegten Standort könne ein „ein Drehkreuz“ für eine Ersatzwasserversorgung geschaffen werden. Dies griffen beide Wasserwerke auf. Ein gemeinsamer Hochbehälter wurden ins Spiel gebracht. Damit beschäftigten sich bereits die Werksausschüsse in den beiden Städten. Ergebnis: Mit einem gemeinsamen Hochbehälter könnte im Krisenfall die Versorgung sicherer werden. Wie der Sinziger Stadtwerke-Leiter Carsten Lohre mitteilte, habe das Land einen hohen Fördersatz in Aussicht gestellt. Über die genaue Höhe der Investition könne jedoch noch nichts gesagt werden, so Sinzigs Stadtchef Geron. Man befinde sich in einer Grundlagenprüfung. Auch stehe der genaue Leitungsverlauf noch nicht fest. Mit dem Nachbarn Bad Neuenahr-Ahrweiler sei man indes übereingekommen, dass ein Hochbehälter im Bereich von Löhndorf ein guter Standort sei. Beigeordneter Diewald: „Wir sind sehr froh über diese Zusammenarbeit und die sich anbahnende Partnerschaft in der Trinkwasserversorgung. Unsere Stadt bekommt so auch an ihrer Ostgrenze eine zusätzliche Versorgungssicherheit.“ Die Kreisstadt bezieht ihr Trinkwasser in erster Linie aus der Wahnbachtalsperre sowie aus eigenen Brunnen.