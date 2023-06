125 Jahre TuS Ahrweiler Zum runden Jubiläum gibt es die große Tischtennis-Show

Tischtennis-Show

Zur Geburtstags-Party wurde nun zu einer Tischtennis-Show in die Turnhalle der Grundschule Ahrweiler eingeladen. Dort zeigten der früheren Europameister Milan Orlowski (70) und Vizeweltmeister Jindrich Panski (63), dass sie an der Tischtennisplatte nicht viel verlernt haben. Das Duo aus der früheren Tschechoslowakei zeigte vielmehr Spitzensport vom Feinsten. Gegen die Spielerinnen Hannah Schönau und Steffi Hoffmann vom Zweitligisten TTC Fritzdorf zeigten die beiden Spitzenkönner an der Platte Hochgeschwindigkeits-Tischtennis. Orlowski gehörte in den 1970er und 1980er Jahren zu den besten Tischtennisspielern der Welt. In Europa erreichte er den ersten Platz und weltweit den dritten Platz der Tischtennis-Weltrangliste. Gemeinsam mit Pansky wurde er 1985 Vizeweltmeister im Doppel. Pansky rangierte in der Weltrangliste auf Position 12. Zwölfmal wurde er tschechischer Meister.