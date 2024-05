Wetterexperte Karsten Brandt zu Starkregen „Wir haben viel Glück gehabt“

Interview | Bonn/Region · Das Extremwetter am Donnerstag hat den Bonner Wetterforscher Karsten Brandt in höchste Alarmstimmung versetzt. Im GA-Interview spricht er über den Sturzregen in der Region und in der Eifel sowie die Folgen daraus.

03.05.2024 , 19:00 Uhr

Unwetter in Vettelhoven am Swistbach. Foto: AHR-FOTO

Von Bernd Eyermann Redakteur Politik