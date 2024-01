Ahrtal-Jugendherberge Bad Neuenahr-Ahrweiler 2023 gab es so viele Übernachtungen wie lange nicht mehr

Ein neuer Rekord ist es nicht ganz. Der liegt bei mehr als 30.000 Übernachtungen. Dennoch dürfen die Verantwortlichen zufrieden sein. Denn die Ahrtal-Jugendherberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat im vergangenen Jahr fast 29.000 Übernachtungen von etwas mehr als 14.000 Gästen verzeichnet. Das sind deutlich mehr Übernachtungen als in den vergangenen Jahren. Und zwar nicht nur im Vergleich zu den von der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe geprägten Jahren ab 2020 beziehungsweise 2021, sondern auch verglichen mit der Zeit davor. 2019 zum Beispiel gab es nur etwa 25.500 Übernachtungen von gut 12.000 Gästen. „Wir haben die Flutkatastrophe jetzt hinter uns gelassen“, freut sich Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland im Gespräch mit dem General-Anzeiger. Gleiches gelte für die Pandemie, von der die in der St.-Pius-Straße im Stadtteil Bachem gelegene Herberge ebenfalls stark betroffen gewesen sei. „Wir sind auf gutem normalem Niveau“, sagt Geditz. Für 2024 gibt es bereits Buchungen für fast 24.000 Übernachtungen. Bis zum Jahresende, so das Ziel, soll die Zahl wieder über 30.000 steigen.