Umweltstaatssekretär Manz bei Ahr-Flut “Hoffentlich kommt niemand zu Schaden“

Erwin Manz war seit der verheerenden Flut schon des Öfteren im Ahrtal. Der rheinland-pfälzische Umweltstaatssekretär (Grüne) ist vor Ort gewesen, als es um die Wiederherstellung der Erdgasversorgung für Bad Neuenahr-Ahrweiler ging, hat in Altenahr Förderbescheide für den Wiederaufbau der Kanalisation und der Kläranlage überreicht und sich Naturschutzprojekte in den Ahr-Auen bei Lohrsdorf angesehen, um nur einige Beispiele zu nennen. An diesem Mittwoch um 11 Uhr kommt Manz nun wieder ins Ahrtal – zu einer Baumpflanzaktion in der Ortsgemeinde Müsch. Kein Thema indes war bei seinen Besuchen bisher seine Rolle am Abend und in der Nacht der Flutkatastrophe, wie aus den Berichten und Erinnerungen von GA-Reportern hervorgeht.