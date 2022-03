Polizei sucht Zeugen : Unbekannte berauben Mann auf Parkplatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Unbekannte berauben Mann auf Parkplatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler Mehrere Unbekannte haben in Bad Neuenahr-Ahrweiler einen Mann bedrängt und seinen Rucksack entwendet. Die Täter flüchteten mit einem dunkelblauen Opel Corsa.

Nach einer räuberischen Erpressung am 20.März in Bad Neuenahr-Ahrweiler sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 4 Uhr am Morgen hatten zwei männliche Personen den Geschädigten auf dem Parkplatz der Altenbaumstraße bedrängt und forderten die Herausgabe seines Rucksacks.