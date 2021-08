Unfall bei Bad Neuenahr-Ahrweiler : Autofahrer wird auf der A61 in seinem Fahrzeug eingeklemmt

Bad Neuenahr-Ahrweiler Auf der A61 ist es am frühen Nachmittag zu einem Unfall zwischen dem Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler und dem Kreuz Meckenheim gekommen. Ein Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt.

Ein Autofahrer ist am Mittwoch auf der A61 mit seinem Fahrzeug auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Mann wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei um 13.25 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler und dem Autobahnkreuz Meckenheim. Der Lkw hatte am Ende eines Staus gestanden, als der Autofahrer in den Sattelzug fuhr. Nähere Hintergründe zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.