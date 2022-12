Langer Stau nach Unfall : Mehrere Autos stoßen auf Ahrtalbrücke der A61 zusammen

Bad Neuenahr-Ahrweiler Auf der Ahrtalbrücke der A61 bei Bad Neuenahr-Ahrweiler sind am Freitag mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen. Es hat sich ein langer Stau gebildet.

Auf der Autobahn 61 in Richtung Süden war am Freitagnachmittag Geduld gefragt: Aufgrund eines Unfalls bei Bad Neuenahr-Ahrweiler hatte sich ein langer Stau gebildet. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 15.30 Uhr alarmiert worden, weil in Höhe der Ahrtalbrücke mehrere Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt waren.