B257 zwischendurch voll gesperrt : Motorradfahrer in Bad Neuenahr bei Unfall schwer verletzt

Motorradfahrer in Bad Neuenahr bei Unfall schwer verletzt

Am Freitag kam es zu einem Unfall auf der B257 in Bad Neuenahr. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Update Ahrbrück-Altenahr Am Freitagmorgen kam es zu einem Unfall auf der B257 bei Bad Neuenahr. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Fahrbahn war rund eine Stunde voll gesperrt.

Am Freitagmorgen kam es gegen 7.30 Uhr zu einem Unfall auf der B257 zwischen Ahrbrück und Altenahr bei Bad Neuenahr. Wie die Polizei am späten Vormittag mitteilte, fuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer von Ahrbrück kommend in Richtung Altenahr auf der B257.