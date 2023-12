Mann wurde von Autofahrerin übersehen 45-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ein 45-jähriger Motorradfahrer ist nach einer Kollision in Bad Neuenahr-Ahrweiler verstorben. Der Mann sei gegen 10.30 Uhr auf der Wilhelmstraße unterwegs gewesen, als ihn eine aus der Bahnhofstraße kommende 72-jährige Autofahrerin übersehen habe, sagte ein Sprecher der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler am Sonntag. Der Motorradfahrer musste laut einer Mitteilung der Polizei Mayen noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Er sei jedoch im Krankenhaus verstorben, sagte der Polizeisprecher.