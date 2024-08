Abschlussbericht des Flut-Untersuchungsausschuss „Pföhler hat in seinem Amt versagt“

Von „zahlreichen Versäumnissen mit schwerwiegenden Folgen“ sprechen die Ampel-Fraktionen SPD, FDP und Grüne im Blick auf das Verhalten des früheren Ahrweiler Landrats Jürgen Pföhler in ihrem Teil des Abschlussberichts des rheinland-pfälzischen Flut-Untersuchungsausschusses. Pföhlers Versäumnisse hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass der „Alarmierungs- und Kommunikationsprozess“ in der Flutnacht erschwert worden sei, „vorliegende Warnungen im Landkreis Ahrweiler nicht oder erst sehr spät in notwendige Handlungen umgesetzt wurden und essenziell wichtige Informationen aus dem Kreis in der Flutnacht nicht alle wichtigen Stellen erreicht haben“. Pföhler, so die Ampel, sei „seiner politischen Gesamtverantwortung als oberster Katastrophenschützer nicht gerecht geworden“.