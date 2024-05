Unwetter in der Region Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen an der Ahr

Am Freitagmorgen sprach die Gemeinde Grafschaft von etwa 60 Alarmierungen. In Gelsdorf war unter anderem Wasser in den Keller der Schule gelaufen. Auch in dem dortigen Kindergarten fand das Wasser seinen Weg in die Räume. Allerdings konnte die Feuerwehr noch in der Nacht die Räumlichkeiten der Schule und des Kindergartens für den Betrieb am Freitag wieder herrichten.