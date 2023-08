Zukunftsregion Ahr Verein veröffentlicht Stellenausschreibung - das muss der Geschäftsführer können

Der Verein Zukunftsregion Ahr sucht einen Geschäftsführer. Ursprünglich galt die ehemalige ADD-Vizepräsidentin Begoña Hermann als aussichtsreiche Kandidatin für den Posten. Doch wegen einer umstrittenen USA-Reise kurz nach der Flut – und noch mitten in der Corona-Pandemie – geriet sie in die Kritik und sah sich angesichts fehlerhafter Angaben im Flut-Untersuchungsausschuss mit einem Disziplinarverfahren und sogar Ermittlungen der Staatsanwaltschaft konfrontiert. Letztere sind inzwischen zwar eingestellt worden, dennoch erklärte Hermann der Landesregierung, dass es sie nicht mehr an die Ahr zieht.