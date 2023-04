Verkaufsoffener Sonntag in Bad Neuenahr-Ahrweiler Neuanfang mit ganz viel Farbe

Dem jedoch galt es zu trotzen, wie auch dem Eindruck an vielen Stellen in den Einkaufsstraßen, dass noch ganz viel Arbeit vor vielen Ladeninhabern und Häusle-Besitzern liegt. Da wirkten die, bei denen die Kassen schon wieder klingeln, wie bunte Farbtupfer aus einem eher dunklen Strauß. Sie lockten teils mit satten Rabatten zum Einkauf. Das Gute: Alle, die wieder am Start sind, konnten den Besuchern wirklich Neues zeigen. Die Läden befinden sich durchgängig auf dem neuesten Stand in puncto Technik und Einrichtung, die Ware ist nagelneu und top-modisch. Es gibt überall etwas zu entdecken. Mal ist es der alteingesessene Händler, der endlich wieder am angestammten Platz ist, mal beherbergt ein Ladenlokal dank Mieterwechsel ein ganz neues Angebot. Aufgegebene Geschäfte werden durch neue Mieter ersetzt. Beispiel „Dekodenz.“ Der peppige Deko-Laden in der Niederhutstraße ist nun dort zu finden, wo bis zur Flutnacht noch die Kneipe „Treffpunkt“ war und nahm das Fest zum Anlass, seine Eröffnung zu feiern. Neue Konzepte, wie in Bell’s Genusshof, werden gut angenommen. In Bad Neuenahr sind es vor allem Post- und Telegrafenstraße, wo derzeit zahlreiche Neu- und Wiederöffnungen gefeiert werden.