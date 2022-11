Polizei bittet um Hinweise : 52-Jährige aus Rech wird seit Mittwoch vermisst

Rech Eine 52-jährige Frau aus Rech hat am Mittwoch ihr Haus verlassen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei sucht nach der Vermissten und bittet um Hinweise.

Bei der Suche nach einer Vermissten wendet sich die Polizei an die Bevölkerung. Seit Mittwochvormittag wird die 52-jährige Dorothee Mies aus Rech vermisst. Sie hat vermutlich am Vormittag des 9. November ihr Wohnhaus verlassen und könnte sich aktuell in einer hilflosen Lage befinden, wie die Polizei mittelte.