Helfer-Station zieht um : Walporzheim hat ein neues Versorgungszelt

Zelt in Walporzheim

Das Walporzheimer Versorgungszelt steht fortan unweit des ursprünglichen Standortes auf einem Privatgrundstück an der Winzerstraße. Freiwillige Helfer haben den Umzug in das neue Quartier in dieser Woche vollzogen. Auf der erst kürzlich in Eigenregie begradigten Fläche haben den Initiatoren zufolge vor der Hochwasserkatastrophe Rebstöcke gestanden. Bis auf Weiteres steht die Fläche nun den Helfern zur Verfügung. Angrenzend hat ein weiterer Eigentümer sein Gelände zur Verfügung gestellt, um Toiletten- und Dusch-Container aufstellen zu können. sst