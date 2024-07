Drei Jahre nach der Flutkatastrophe Über das Gute in dunklen Zeiten: Wie eine Familie den Verlust von drei Menschen erträgt

Ahrweiler/Alfter · Die verheerende Flutkatastrophe an Ahr und Erft ist bald drei Jahre her. Auch Vivien Neufeld aus Alfter hat ihren Schwager und ihre Schwiegereltern verloren. Über die Zeit danach, den Umgang mit der Trauer und Bürokratie hat sie nun ein Buch geschrieben. Denn dass einer der Verstorbenen zu traurigem Ruhm kam, hat vieles verkompliziert. Was sie erlebte – und womit sie niemals gerechnet hätte

13.07.2024 , 08:00 Uhr

Die Spuren der Katastrophe sind noch gut erkennbar. Vivien Neufeld hat ein Buch über die Zeit nach der Flut geschrieben. Über Verluste in diesem Haus – und über Hoffnungsschimmer. Foto: ahr-foto

Von Juliane Hornstein Redakteurin Vorgebirge