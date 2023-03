Ahrkunst in New York Vom Ahrtal nach Amerika

Der originale künstlerische Würfel war kürzlich in einer Kirche in Bad Neuenahr-Ahrweiler enthüllt worden – als Auftakt für eine Kampagne zunächst in Deutschland auf digitalen Werbeflächen im Freien und im Vorprogramm von Kinos sowie im Fernsehen und Internet. Am Freitagabend war das Flut-Mahnmal als Programmpunkt eines Besuchs der rheinland-pfälzischen Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) im Ahrtal vorgesehen. Von Sonntag bis Dienstag soll der aus Kunstharz gegossene Würfel als Aktion des Vereins „AHR – A Wineregion needs Help for Rebuilding“ auf der internationalen Fachmesse ProWein in Düsseldorf zu sehen sein. Später sind laut Koller in weiteren deutschen Städten wie etwa Berlin Stationen des originalen Mahnmals geplant.