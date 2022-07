Aus Sammlung des Stadtmuseums : Von Flut beschädigter Barockengel kehrt restauriert zurück

Bad Neuenahr-Ahrweiler Ein Barockengel-Kopf mit Flügeln aus der Sammlung des Stadtmuseums Bad Neuenahr-Ahrweiler ist eins der wenigen Exponate, die bisher restauriert worden sind. Kommende Woche wird die Skulptur, die in Hessen wiederhergestellt wurde, in ihre Heimat zurückkehren.

Im Januar schließlich lag der Engelskopf mit den abgelösten Flügeln in Weller-Plates Werkstatt, und die mühsame Restauration begann. Die Skulptur wurde vom Schimmel befreit und in einem Labor in Bad Kreuznach mit einem besonderen Verfahren, das bisher in der Schädlingsbekämpfung verwendet wurde, im Rahmen eines Forschungsprojekts von Schadstoffen befreit. In einer abgeschlossenen Kabine wurden die Schadstoffe über das Umwälzen von Luft quasi rausgepustet und in Aktivkohlefiltern aufgefangen. Danach musste das im Inneren porös gewordene, geschädigte Holz wieder gefestigt werden.