Wiederaufbau-Bemühungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Vorbildliche Arbeit

Auch in der Ahrweiler Innenstadt nimmt der Wiederuafbau konkrete Züge an. Wenngleich zahlreiche Baustellen den Bereich säumen: Einige Geschäfte in der Ahrhutstraße sind inzwischen wieder für ihre Kunden da. Foto: Martin Gausmann

Meinung Ahrweiler Nach der Flut sind die gewaltigen Schäden in Bad Neuenahr-Ahrweiler noch omnipräsent. Die Stadtverwaltung müht sich nach Kräften, Herr der Lage zu bleiben. Das verdient Respekt, meint unser Autor.



Von Victor Francke

17 zertrümmerte Brücken, 200 überflutete Straßen, 130 Kilometer zerstörtes Kanalnetz, zehn betroffene Stadtteile, 140 Einzelmaßnahmen im Hochbau, 745 Einzelmaßnahmen für das Wasser- und Abwasserwerk, 463 Maßnahmen im Tiefbau: Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat insgesamt 1444 Einzelprojekte vor der Brust, um die Schäden zu beseitigen, die in der Flutnacht zwischen Lohrsdorf im Osten und Marienthal im Westen zu verzeichnen waren. Für das gesamte Ahrtal wird mit Schäden an den kommunalen Infrastrukturen in Höhe von 3,7 Milliarden Euro gerechnet, 1,7 Milliarden entfallen dabei auf das städtische Eigentum der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Was die Stadtverwaltung, die eigens gegründete Wiederaufbaugesellschaft und nicht zuletzt die Kommunalpolitik in diesen Monaten zu bewältigen haben, ist enorm. Und das in Zeiten, in denen es immer weniger Fachpersonal zu geben scheint und in denen die Corona-Pandemie quasi an jeder Ecke lauert und ganze Belegschaften lahmlegt. Von der Tristesse, die auch die Rathausmitarbeiter bedingt durch Baustellen und Baufahrzeuge optisch umgibt, mal ganz abgesehen.