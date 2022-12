Adventshighlight für Betroffene und Helfer : „Waffel-Moni“ bringt Weihnachtsfreude nach Walporzheim

Süße Leckereien und gute Gespräche: In ihrer Waffelschmiede in Walporzheim heißt Monika Grezegofoke Betroffene und Helfer willkommen. Gelegentlich richten auch Norman Lorscheid und Martin Fernholz (l.) mit an. Foto: AHR-FOTO

Walporzheim Seit der Flutkatastrophe bereitet „Waffel-Moni“ ihre Teig-Leckereien für Betroffene und Helfer zu. Ihr Stand ist für viele inzwischen zu einer fixen Anlaufstelle in Walporzheim geworden. Eine besondere Überraschung hat sich die Essenerin nun für die Adventszeit einfallen lassen.



Von Stephan Stegmann

Ruhig ist es in vielen Ecken Walporzheims nach der Flut geworden. Nur in Monis Waffelschmiede brennt meistens Licht. In den ersten Tagen ist Betreiberin Monika Grezegofoke ins Flutgebiet gekommen, um Betroffene und Helfer mit frischgebackenen Waffeln zu versorgen. Geblieben ist sie bis heute.

Bis zu 500 Waffeln werden pro Woche gebacken

Dass die 54-jährige Essenerin einmal freiwillig in ein Katastrophengebiet fahren würde, um dort in einem provisorischen Wohncontainer oder -wagen zu wohnen und Hunderte Waffeln pro Woche zu backen, hätte sich Grezegofoke bestimmt nicht träumen lassen. „Aber als ich hörte, was im Ahrtal passiert ist, wollte ich unbedingt helfen, so gut ich kann“, sagt sie. Infolge gesundheitlicher Einschränkungen kamen Eimer schleppen oder Putz abstemmen eher nicht infrage. „Also habe ich kurz entschlossen zehn Stunden lang Teig gemacht, vier Waffeleisen eingepackt und bin mit meinem Transporter losgefahren.“ 1500 heiße Waffeln sprangen dabei für die Fluthelfer und Betroffenen in und um Walporzheim heraus. Und viele wollten auch künftig nicht darauf verzichten. „Einige haben sogar geweint, als ich vorübergehend wieder weg musste“, sagt Grezegofoke. „Also bin ich nach kurzem Stopp in der Heimat wiedergekommen, habe im Container geschlafen und meinen ersten Stand betrieben. Ich habe gemerkt, dass die Menschen mich brauchen.“

Mittlerweile avanciert die Walporzheimer Waffelschmiede zur Instanz im Ahrtal. „Man kennt mich in vielen Gemeinden an der Ahr, auch ich habe hier sehr viele nette Bekanntschaften geschlossen“, sagt die ehemalige Gastronomin, die ringsum liebevoll „Waffel-Moni“ genannt wird. Viele Flutopfer oder freiwillige Helfer kehren bei ihr regelmäßig ein. „Oft frage ich dann, ob sie die Waffeln nach den vielen Monaten nicht langsam satthaben. Die meisten schütteln dann nur lächelnd den Kopf und lassen es sich weiter schmecken.“ Auch mit neuen Besuchern ist die resolute Ruhrpottlerin im Handumdrehen per du. „So direkt und herzlich habe ich das Ahrtal und die Menschen kennen- und lieben gelernt. Und so bin ich auch.“ Einst als Fremde gekommen, seien ihr die Walporzheimer inzwischen ans Herz gewachsen. Viel Dankbarkeit habe sie empfangen, dazu gute Freunde, „sogar eine neue Familie“ vorgefunden. „Deshalb kommt es für mich durchaus infrage, für immer zu bleiben, insofern sich eine Möglichkeit ergibt.“

Die Waffelschmiede wird zum Treffpunkt für Betroffene und Helfer

Mit ihrer Waffelschmiede ist Grezegofoke mittlerweile von einer öffentlichen Fläche auf ein Privatgrundstück in der Ahruferstraße umgezogen. „Gebacken werden hier mitunter noch zwischen 300 und 500 Waffeln pro Woche“, sagt die Hobbybäckerin. Just in der kalten Jahreszeit könne es erfahrungsgemäß gut sein, dass an einem Tag bloß zwei, drei Gäste vorbeischauen. „An anderen Tagen oder an Wochenenden können es auch schnell 50 bis 80 sein. Dann müssen alle vor der Schmiede Schlange stehen.“ Sei's drum: Willkommen ist bei „Waffel-Moni“ jeder. „Wir haben immer Waffeln und Kuchen oder eine Tasse Kaffee oder Tee.“

Dazu gehöre freilich auch ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte von Betroffenen und Helfern. „Und es gibt viele, die sehr erschöpft sind, weil sie nach dem vergangenen Fest auch in diesem Jahr noch nicht in ihr Haus zurückkehren können“, sagt Münire Beu, die als Betroffene aus der Nachbarschaft regelmäßig gerne reinschaut. „In der Schmiede können wir kurz auf andere Gedanken kommen.“ Der Austausch untereinander, ab und zu eine Schulter zum Anlehnen: „Das hilft uns.“ Auch Norman Lorscheid aus Bad Neuenahr-Ahrweiler nickt. „Ich bin selbst privat betroffen, in Walporzheim auch mit der Firma.“ Aus seiner Sicht seien Treffpunkte wie die Waffelschmiede ein Segen. Der Grund: „Der Wiederaufbau kostet die Menschen viel Nerven und Kraft.“ Umso schöner sei es, in der Waffelstube „guten Seelen“ zu begegnen. „Es ist fast ein kleines Therapie-Zentrum für Betroffene und Helfer. Orte wie dieser werden auch weiterhin notwendig sein“, sagt Lorscheid. „Außerdem lässt es sich sehr gut in der gemütlichen Sitzecke der Waffelschmiede aushalten“, sagt Grezegofoke lächelnd.

Um ihnen die Adventszeit etwas zu versüßen, bereitet Grezegofoke für ihre Gäste nun schon zum zweiten Mal ein kleines Weihnachtsfest für Groß und Klein vor. „Der Nikolaus samt Engel wird erscheinen, für Musik, Essen und Getränke ist gesorgt und auch die Präsente dürfen natürlich nicht fehlen“, sagt die 54-Jährige, die auch Heiligabend im Flutgebiet verbringen will. „Auch ein Weihnachtsessen ist wieder in Planung. Das habe ich im vergangenen Jahr schon zu Hause gekocht und mitgebracht. Diesmal wird es vermutlich ähnlich sein.“ Unbestritten: Grezegofoke liegt das Wohl der Walporzheimer am Herzen. „Wir weinen und lachen zusammen, wir helfen uns“, sagt sie. „Und wir lassen niemanden im Stich, auch zur Weihnachtszeit nicht.“