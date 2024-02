Wahlprogramm im Kreis Ahrweiler SPD will soziales Bollwerk für die Demokratie sein

Es sind auf 23 Seiten zusammengefasste Leitlinien und Leitplanken, mit denen die SPD im Kreis Ahrweiler in das Wahljahr 2024 startet. Sowohl die Europawahl als auch Kommunalwahlen finden in diesem Jahr statt. Die im Kreis Ahrweiler von Marcel Hürter angeführte SPD will „Ganz nah dran“ sein. So ist das Wahlprogramm der Traditionspartei denn auch betitelt. Nah am gesellschaftspolitischen Geschehen, nah an den Problemen, nah am Menschen. Auf einem Parteitag des Kreisverbandes wurden die Gestaltungs-Grundsätze des politischen Handelns im Dorfgemeinschaftshaus Kirchdaun verabschiedet. Gekommen war auch Staatsminister Alexander Schweitzer. Er ist im Land für Arbeit, Soziales, für Transformation und Digitalisierung zuständig. „Wir wollen Menschen erreichen und für sie erreichbar sein“, so Schweitzer in Anlehnung an das neue Wahlprogramm der SPD im Kreis Ahrweiler.