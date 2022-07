Nach der Flut: Veranstaltungen im Ahrtal : Walporzheim feiert Weinfest mit neuer Weinkönigin

Neue Walporzheimer Weinmajestäten werden (v.l.) Anne Etten, Alyssa Alfter und Nina Steinborn. Foto: Thomas Weber

Walporzheim Im August wird in Walporzheim wieder das tradtionelle Weinfestival stattfinden: Das Planungsteam arbeitet nach der Flut unablässig und kann gleich drei neue Weinmajstäten präsentieren.



Gut ein Jahr nach der Flutkatastrophe schickt man sich in Walporzheim an, wieder Weinfest zu feiern. Wie das genau aussehen wird, steht noch nicht fest. Aber Organisatorin Petra Lanzerath und ihr Team vom Verein „Weindorf Walporzheim“ sind gerade mit den letzten Planungen zugange. „Da müssen noch Verträge unterzeichnet werden und dann können wir alles bekannt geben“, sagt sie und verrät, dass man noch in letzten Abstimmungen mit Musikern aus Köln stehe.

Fest steht aber schon, dass man zum traditionellen Zeitpunkt im Ahrtaler Weinfestkalender feiern wird, nämlich am letzten Augustwochenende. Nur der Montag ist in diesem Jahr nicht in der Planung, das „Ländliche Weinfest“ soll vom 26. bis 28. August stattfinden. Die wichtigsten Personen rund um die drei Tage stehen ebenfalls fest, am Montag wurden die neuen Weinmajestäten vorgestellt. Gleich drei junge Frauen werden den guten Walporzheimer Wein ab dem Weinfest repräsentieren: neue Weinkönigin wird Alyssa Alfter. Die 27-jährige Umweltmanagementbeauftragte kommt aus Lantershofen. Erst vor wenigen Monaten hat sie ihr Masterstudium an der Technischen Hochschule Bingen erfolgreich abgeschlossen und darf sich seither Energie-, Gebäude- und Umweltmanagerin nennen. Zu ihren Hobbies gehört der Sport. Neben einer Reitbeteiligung eines Island-Pferdes ist Alyssa Alfter Mitglied beim „Skiclub-Marienthal.“ Und der war vor Corona und Flut alljährlich im Festzug beim Walporzheimer Weinfest dabei.

So wie die neue Weinkönigin, knüpfte auch deren Prinzessin Nina Steinborn den Kontakt zum Walporzheimer Weinfest, denn auch sie gehört als begeisterte Skifahrerin dem Marienthaler Club an. Nun hat sie das Amt der Weinprinzessin übernommen. Nina Steinborn kommt aus Heppingen und studiert aktuell in Köln Medienkulturwissenschaften mit Schwerpunkt Medienrecht. Zudem jobbt die begeisterte Volleyballerin als Redaktionsassistentin bei einer internationalen Filmproduktionsfirma.

Dritte im Bunde und ebenfalls designierte Weinprinzessin ist Anne Etten. Sie lebt in Bachem. Die 26-Jährige absolviert derzeit an der Grundschule Kaisersesch ihr Referendariat auf dem Weg zur Grundschullehrerin. Auch sie fährt gerne Ski, wandert und reist gerne und ist musikalisch. Am Altsaxophon und Tenorsaxophon ist sie aktives Mitglied und Ausbilderin bei den Musikfreunden Lantershofen. Anne hat eine sehr enge Verbindung zum Walporzheimer Weinfest, waren doch sowohl die Großmutter, wie auch ihre Cousine dort Weinköniginnen. Zudem ist ihr Vater ein „Walporzheimer Jung.“