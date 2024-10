Neue Flyer für die Flutkapelle Lebendiger Ausdruck von Solidarität und Zusammenhalt

Die Flutkapelle, ein besinnlicher Ort des Gedenkens an die Flutkatastrophe, zieht in den Weinbergen oberhalb von Walporzheim weiterhin viele Besucher an. Seit dem Frühjahr gibt es einen Flyer mit Informationen zur Kapelle, die auch als „lebendiger Ausdruck von Solidarität und Zusammenhalt“ gesehen werden will. Der Flyer liegt in der Kapelle und in den Touristinformationen der Kreisstadt aus. So soll dieser besondere Ort noch bekannter gemacht werden.