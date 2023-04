Backesverein in Heimersheim Warmer Teig mit leckerer Kruste

„Ob in Ahrweiler oder Heimersheim: die Backvorgänge waren überall gleich“, berichtet Werner Schüller. Er verbindet viele Kindheitserinnerungen mit den Fahrten zum Müller nach Schalkenbach, wo an einer dortigen Mühle das Mehl geholt wurde, er erinnert sich an die großen Mühlsteine, an die Schwätzchen, die der Großvater mit dem Müller hielt, an die Backes-Häuser, an die dort vorhandenen Gerätschaften, an den Duft des Reisigs, des Feuers, an den Geruch des nach einer Stunde aus dem Ofen geholten fertigen Brotes.