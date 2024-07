Handwerkskammer legt Leitfaden auf Was das Handwerk aus der Ahrtalflut lernen kann

Als die Flutkatastrophe im Juli 2021 das Ahrtal in großen Teilen zerstörte, waren viele Helfer gefragt. Auch das Handwerk wurde unverzichtbar. Mindestens einmal in der Woche saß ein Führungsteam aus Handwerkskreisen in Ahrweiler zusammen: Mitglieder des Koblenzer Präsidiums, Versicherer, Energieversorger, Politik, Kreishandwerksmeister Frank Wershofen, Rainer Zeimentz von der Entwicklungsagentur und irgendwie jeder, der etwas zur Bewältigung der Katastrophe beitragen konnte. Sie bildeten damals den „Krisenstab Handwerk“.