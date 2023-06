Zwei Jahre nach der Katastrophe Was die Stadt für das Flutgedenken in Bad Neuenahr plant

Tags darauf sollen in allen Stadtteilen Gedenkveranstaltungen stattfinden. Was in Bad Neuenahr geschehen soll, wurde nun im Ortsbeirat besprochen. Dort gab Ortsvorsteher Richard Lindner den aktuellen Stand der Planungen bekannt. Nachdem es im vergangenen Jahr eine große Gedenkveranstaltung des Stadtteils im Kurpark gab, soll sie in diesem Jahr kleiner ausfallen und auf dem Platz an der Linde stattfinden. Die Feier möchte der Ortsbeirat dabei auch nutzen, um der Stadtspitze den temporär gestalteten Platz an die Stadt zu übergeben. Die Gestaltung ist fast fertig, in den kommenden Tagen sollen noch weitere Sitzgelegenheiten aufgebaut und ein Gartencontainer abgebaut werden.