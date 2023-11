Mechthild Heil in Sorge Was geschieht mit den Milliarden für den Wiederaufbau?

Aus dem Bundesfinanzministerium kommt indes Entwarnung. Zwar seien Anpassungen beim Sondervermögen „Aufbauhilfe 2021“ notwendig, so ein Ministeriumssprecher. Das Sondervermögen sei nämlich 2021 aus Einsparungen bei den Corona-Hilfen finanziert worden. „Diese Mittel können nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in 2023 nicht mehr in Anspruch genommen werden“, so das Ministerium. Der Nachtragshaushalt 2023 sehe daher eine Zuweisung in Höhe von 1,6 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt vor. So viel werde im laufenden Jahr für diesen Zweck voraussichtlich ausgegeben.