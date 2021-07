Ein Anwohner aus Bad Neuenahr-Ahrweiler berichtet : „Was ist aus unserem Bad Neuenahr geworden“

Bad Neuenahr Rund 1700 Haushalte haben im Ahrtal nach wie vor keinen Strom – zumindest Brauchwasser gibt es wieder im Stadtgebiet von Bad Neuenahr-Ahrweiler südlich der Ahr. Ein Anwohner berichtet aus dem Krisengebiet.

Auch wenn man durch die dicht vorbeifahrenden Schwerlast- und Baufahrzeuge in dichten, einem schier den Atem nehmenden, Staubwolken eingehüllt dort sitzt: Hauptsache ist, dass der Kommunikationsstrang via Smartphone aufrecht erhalten bleibt.

Nachts bleiben weite Teile der Stadt im Dunkeln

Rund 1700 Haushalte sind derzeit nach wie vor nicht mit Strom versorgt. Nachts bleiben weite Teile der Stadt im Dunkeln. Man geht mit Einbruch der Düsternis ins Bett und wacht mit den ersten Sonnenstrahlen auf. Wenigstens Brauchwasser gibt es wieder. Der Gang mit Eimern und Gießkannen zur nächsten Wasserstation kann also entfallen: Die Klospülung funktioniert inzwischen so, als wäre am 15. Juli nix passiert. Das ist aber auch das einzige. Ein Hubschrauber-Pilot ruft an und erklärt, am Bad Neuenahrer Flugplatz seien Nahrungsmittel und Hygieneartikel gelagert. Er könne zwar fliegen, aber nicht fahren – und auch schlecht an der südlichen Kurgartenstraße landen. Irgendwie wird es noch klappen, die Lebensmittel auf die Südseite der Ahr zu bekommen.