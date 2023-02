Lokale Teams beleben das kirchliche Leben vor Ort : Was ist eine spirituelle Weinprobe?

Premiere für das Format "Spirituelle Weinprobe" im Januar in Heppingen. Foto: Privat

Heppingen Sogenannte Lokale Teams, also Ehrenamtliche, unterstützen das kirchliche Leben in den Gemeinden an der Ahr. In Heppingen wollen sie mit spirituellen Texten und einer begleitenden kleinen Weinverkostung Menschen für das Thema Glaube begeistern.

Im Zuge der Fusionierung von ursprünglich sieben zu einer Pfarrei in Bad Neuenahr-Ahrweiler unter dem Namen „Aufbau Pastorale Räume“ wurden in vielen Gemeinden lokale Teams etabliert, um das kirchliche Leben vor Ort aufrechtzuerhalten. Auch in Heppingen hat sich ein solches Team zusammengetan. Bei einem der ersten Treffen berichtete eine der Ehrenamtlichen, dass sie einmal an einer spirituellen Weinprobe teilgenommen habe. Schnell war klar, dass die Heppinger, deren Gemeinde von Weinbergen gesäumt ist, diese Idee aufnehmen wollen.

Bea Danko, Sprecherin des lokalen Teams, beschreibt die weiteren Schritte so: „Auch in der Bibel gibt es viele Stellen, die auf den Weinbau oder Reben hinweisen.“ Da sie selbst nicht unbedingt vollkommen bibelfest sei, habe die Auswahl der passenden Textstellen aus dem Alten und Neuen Testament einige Zeit in Anspruch genommen. In die Auswahl geschafft haben es schließlich Klassiker wie die Wundererzählung „Hochzeit zu Kana“, die davon berichtet, wie Jesus von Nazareth als Gast einer Hochzeitsfeier Wasser in Wein verwandelt aber auch ein Text über den ersten Weinbauern Noah. Die Auswahl der Weine, einen Weißwein und drei Rotweine, wie beispielsweise ein Wein namens „Illusion“ oder ein Gewächs vom Jesuitengarten, seien dagegen etwas einfacher gewesen.

Gute Resonanz auf neues Format

Überrascht waren Danko und das Team von der guten Resonanz auf die Veranstaltung: Mit knapp 35 Teilnehmern hatten sich sie an einem Abend Mitte Januar zur spirituellen Weinprobe getroffen. Die Gruppe machte sich dann mit Bollerwagen und jeder mit seinem eigenen Weinglas – bei leider ziemlich eisigen Temperaturen – zu verschiedenen Stationen durch Heppingen auf, wo dann jeweils eine kurze Bibelstelle oder ein anderer christlicher Impulstext gelesen wurde. Ein Halt war beispielsweise an der Heppinger Wegekapelle.

Was das lokale Team besonders gefreut hat: „Es scheint den Leuten Spaß gemacht zu haben, denn am Ende haben wir noch für ein letztes Zusammenkommen in den hinteren Teil der Pfarrkirche St. Martin eingeladen und da sind fast alle noch mal mitgekommen.“ Ein weiterer Erfolg: Man habe auch Menschen aus anderen Pfarrgemeinden erreicht und so einen übergreifenden Austausch geschaffen. Und auch Leute, die sich sonst nicht so eng an die Kirche gebunden fühlten, seien dabei gewesen. Genug Gründe für eine Wiederholung der Aktion: „Wir hoffen das im Spätsommer oder Frühherbst wiederholen zu können. Dann vielleicht sogar mit ein paar Stationen in den Weinbergen“, so Danko.