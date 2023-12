Experten an der Ahr verraten Darin liegt das Geheimnis eines richtig guten Glühweins

Es ist Dezember, auf den Weihnachtsmärkten tummeln sich die Besucher an den Glühweinständen. So wie die Weihnachtsmusik in den Ohren, gehört der dampfende Glühwein in der Hand, zum Weihnachtsmarktbesuch dazu. Doch das Image des Glühweins ist nicht unbedingt gut. Als „billiger Fusel“ wird er häufig völlig überzuckert und mit schlechtem Geschmack angeboten. Unsere Recherche hat ergeben, dass dieses Image im Ahrtal so nicht stimmt. „Das Vorurteil, dass Glühwein ,billiger Fusel' ist, entspricht nicht der Realität, insbesondere wenn hochwertige Zutaten verwendet werden“, erklären die Experten von der Weinmanufaktur Dagernova, die mit rund 600 Mitgliedern und einer Anbaufläche von ungefähr 155 Hektar die größte Winzergenossenschaft im Ahrtal ist.