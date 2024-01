Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler Was tun, wenn ein Elektroauto brennt?

Beschränkte sich die Arbeit der Feuerwehren in früheren Jahren in erster Linie auf die Brandbekämpfung, wenn etwa Feuer in Häusern und Wohnungen gemeldet wurden oder aus Scheunen schlagende Flammen. Heute sind es oftmals technische Hilfeleistungen, zu denen die Wehren ausrücken. Das setzt intensive Schulungen voraus und zudem das Auseinandersetzen mit bislang unbekannten Materien. Retten, Bergen, Löschen, Schützen sind zwar nach wie vor die Hauptbetätigungsfelder der Feuerwehren, doch hat sich das weite Feld der Einsatznotwendigkeiten weiter vergrößert: Wenn es etwa um E-Autos geht, die in Brand geraten sind. Das Risiko eines Fahrzeugbrands bei E-Autos ist zwar angeblich nicht höher als bei herkömmlichen Fahrzeugen. Doch bei der Brandbekämpfung gibt es wesentliche Unterschiede. Wie sich die Feuerwehr darauf vorbereiten kann, wurde am Wochenende in Bad Neuenahr-Ahrweiler gezeigt. In der Wache der Löschgruppe Heimersheim wurde von Fachmännern demonstriert, was im Ernstfall zu unternehmen ist.