Wiederaufbau nach der Flut Weeser fordert bessere Koordination zwischen Bund und Land

Die Vorsitzende des Bundestagsausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen, Sandra Weeser (FDP), sieht Verbesserungsbedarf bei der Koordination der Hilfe für das flutgeschädigte Ahrtal. In einem Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) fordert sie eine bessere Koordination zwischen dem Bund und dem Land Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung reagierte prompt auf die Vorwürfe.