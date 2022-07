Flut-Untersuchungsausschuss in Mainz : „Wir waren absolut auf uns allein gestellt“

Durch das Hochwasser in die Knie gegangen: Die Brücke der B 9 in Sinzig. Foto: Benjamin Westhoff

Mainz/Ahrtal Der Bürgermeister und der Feuerwehrleiter der Stadt Sinzig berichten vor dem Landtags-Untersuchungsausschuss, wie sie die Flutkatastrophe vor einem Jahr erlebt haben. „Wir waren absolut auf uns allein gestellt“, sagt Wehrleiter Andreas Braun.

Es war eine der größten Tragödien während der Flutkatastrophe: der Tod der zwölf Bewohner des Lebenshilfe-Wohnheims in Sinzig. Wie die Flut in der Stadt an der Mündung der Ahr in den Rhein wütete, davon berichten an diesem Freitag vor dem Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags Bürgermeister Andreas Geron und Wehrleiter Andreas Braun.

Gerade dem 55-jährigen Feuerwehrmann ist auch ein Jahr nach der Katastrophe anzumerken, wie nahe ihm das geht, was er damals erleben musste. Mehrfach stockt er, überlegt, wie er etwas sagen soll, um dann auch drastische Formulierungen zu wählen. Am Ende seines kleinen Vortrags spricht er davon, dass er sich irgendwann in der Nacht vor das Funkgerät gekniet und die Einsatzzentrale angefleht habe: „Bitte schickt uns Hubschrauber, die Leute verrecken uns.“ Doch die Hubschrauber seien nicht gekommen. „Wir waren absolut auf uns allein gestellt“.

14 Menschen sind ums Leben gekommen

14 Menschen sind in Sinzig ums Leben gekommen, darunter die zwölf aus dem Wohnheim. „Wir haben alles gegeben, mehr war nicht drin“, sagt Braun. Mit Stolz spricht er aber auch davon, dass seine Kameraden 500 bis 1000 Menschen retten konnten. Nicht auszudenken, welche Katastrophe sich in der Barbarossastadt hätte abspielen können, wenn die Wehrleute nicht so beherzt agiert hätten.

Viele von ihnen hätten sich selbst in Lebensgefahr begeben, sagt Braun. Kameraden seien zum Beispiel mit einem umgebauten Unimog aus Bundeswehrbeständen durch Bad Bodendorf gefahren und hätten dort mehr als 60 Menschen gerettet. „Das war der Hammer“, so Braun. Eigentlich sei das ja ein Fahrzeug gewesen, das man für Vegetationsbrände angeschafft hätte, doch im Gegensatz zu anderen habe man damit auch durch Wasser fahren können. Die Rettung für viele Menschen.

Viele hatten die Warnung der Feuerwehr nicht ernst genommen

Dabei hatten viele von ihnen die Warnungen der Feuerwehr nicht ernst genommen. Über Megafone und persönliche Ansprachen sei gewarnt worden. Braun erinnert sich an beabsichtigte Evakuierungsmaßnahmen am Grünen Weg. Viele Menschen hätten sich geweigert. „Sie haben uns beleidigt und weggejagt.“ Irgendwann sei das Wasser von hinten gekommen und er habe den Rückzug anordnen müssen, um seine Leute nicht in eine lebensbedrohliche Lage geraten zu lassen.

Bürgermeister Andreas Geron berichtet davon, dass er nicht offiziell gewarnt worden sei. „Ich wurde als Bürgermeister von niemandem gewarnt, auch im Vorfeld nicht.“ Er habe während der Katastrophe auch keinen Kontakt zur Kreisverwaltung gehabt. Seine Informationen habe er über seinen Wehrleiter und digitale Medien bekommen. „Dass diese Apokalypse über uns hereinbricht, damit hat niemand rechnen können.“ Einen kleinen Eindruck, was an der Mittelahr los war, erhielt Geron gegen 19 Uhr, als ihm seine damalige Altenahrer Amtskollegin Cornelia Weigand ein kurzes Video vom Roßbach zugeschickt hatte, der nicht mehr in seinem Bach, sondern am Rathaus vorbei tosend Richtung Ahr stürzte.

Ausmaß zwischen 2.45 und 3.30 Uhr klar geworden

Braun hat das Video auch gesehen. Er befand sich zu dieser Zeit noch in der Technischen Einsatzleitung (TEL) in der Kreisverwaltung – und hatte zunehmend den Eindruck, dass dort alle überfordert waren. Nach dem Besuch von Innenminister Roger Lewentz, der seinen Angaben nach hingegen eine ruhig und konzentriert arbeitende Einsatzleitung vorgefunden hatte, machte sich Braun auf den Weg nach Sinzig. Der Eindruck aus der TEL habe ihn bewogen, „die eigene Heimat zu retten“. Am späteren Abend habe er dann die Nachricht aus der TEL erhalten, dass Treibgut in der Ahr unterwegs sei, eventuell kämen auch Teile von Häusern. Es war offenbar eine der wenigen Nachrichten über die Flutkatastrophe, die vom Oberlauf nach unten durchkam.

Erfahrungsgemäß, so Geron, brauche das Wasser von Altenahr bis Sinzig etwa fünf Stunden. Als die Ahr gegen 0.45 Uhr noch in ihrem Bett gewesen sei, sei er davon ausgegangen, dass es nicht viel schlimmer werde als 2016. Damals war der Höchststand in Bad Bodendorf bei 3,13 Metern. Das Ausmaß der Flutkatastrophe sei ihm etwa zwischen 2.45 und 3.30 Uhr klar geworden, sagt Geron. „Als ich Rauschen im Haus hörte und dann gesehen habe, die Ahr fließt von der falschen Seite ins Haus.“ Da sei auch klar gewesen, dass das Schulzentrum überschwemmt worden sein musste. „Das war der Moment, wo ich wusste, da ist eine unfassbare Katastrophe im Laufen.“

Grzeszick soll nach der Sommerpause noch einmal kommen

Wehrleiter Braun spricht davon, dass er schon in der Zeit, als er in der TEL saß, das Gefühl hatte, diese Lage sei für den Kreis Ahrweiler „zwei Nummern zu groß“. Aber hätte es eine Möglichkeit gegeben, die Einsatzleitung noch in der Flutnacht an die nächst höhere Stelle, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zu übertragen?

Gutachter Gerd Gräff ist da skeptisch. Der 68-Jährige, der an diesem Freitag vor Geron und Braun ausgesagt und früher im Innenministerium gearbeitet hat, sagt mit Hinweis auf die Landesverfassung: „Das Land darf die Einsatzleitung nur entziehen, wenn es im dringenden öffentlichen Interesse ist.“ Dafür müsse im Regelfall etwa der Landrat Überlastung anzeigen, oder es in besonderen Fällen konkrete eindeutige Anhaltspunkte für Überforderung geben. Der Übergang auf die ADD „kann immer nur der extreme Ausnahmefall sein, wenn es überhaupt keine andere Möglichkeit mehr gibt, Menschen zu retten“.

Ein anderer Gutachter, der Heidelberger Professor Bernd Grzeszick, hat vor einigen Wochen durchaus Indizien für die automatische Zuständigkeit des Landes bei der Flutkatastrophe gesehen. Gräff sagt hingegen: „Die Übernahme der Einsatzleitung muss immer ausdrücklich erklärt werden und kann niemals automatisch erfolgen.“ Um die Frage zu klären, soll Grzeszick nach der Sommerpause noch einmal kommen. Es dürfte noch einige Zeit dauern, bis sich die Ausschussmitglieder ein vollständiges Bild über die politische Verantwortung für die Fehler bei der Flutkatastrophe gemacht haben, bei der im Ahrtal neben den 14 Menschen aus Sinzig weitere 120 ums Leben gekommen sind.