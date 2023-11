Weihnachtsbeleuchtung nach der Flut Ahrweiler und Bad Neuenahr sollen wieder leuchten

Wie Bürgermeister Guido Orthen (CDU) in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses berichtete, ist für die kommenden Jahre eine sukzessive Erweiterung der Weihnachtsdekoration angedacht. Dabei wollen sich Stadt und Werbegemeinschaften die Kosten teilen. Auch wird mit Spenden und denkbaren Patenschaften gerechnet. Beschafft werden sollen Straßenüberspannungen mit LED-Lichterketten und warm-weiß leuchtenden Rebenkugeln in Weidenoptik, Rebensternen und Grüngirlanden. Neben den alljährlich im Kurpark und an der Ahr durchgeführten „Uferlichtern“ gehörte die anheimelnde Weihnachtsdekoration des Einzelhandels sowohl in Ahrweiler als auch in Bad Neuenahr zu den besonderen optischen Attraktionen in der Vorweihnachtszeit.