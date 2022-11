Uferlichter und Co. : Weihnachtsmärkte sollen im Ahr-Flutgebiet für Lichterglanz sorgen

Steigende Kosten : Wie Besitzer von „Weihnachtshäusern“ in der Region auf die Energiekrise reagieren Sie sind ein heller Höhepunkt in der dunklen Jahreszeit: üppig geschmückte Weihnachtshäuser. Aber auch in Zeiten der Energiekrise? So reagieren Weihnachtshaus-Besitzer in der Region auf die Kostensteigerungen.