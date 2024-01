Interaktives Quiz Wie gut kennen Sie sich mit den Weinen von der Ahr aus?

Interaktiv | Ahrtal · Zwischen schroffen Felsen und an steilen Hängen hegen die Winzer an der Ahr ihre Reben für den Weinbau. Das Gebiet gehört zu den schönsten in Deutschland – auch nach der Flut. Mit unserem Quiz können Sie testen, was Sie über die edlen Tropfen aus der Region wissen.

23.01.2024 , 14:36 Uhr

Die Lese der Trauben, aus denen die edlen Tropfen entstehen, ist im Ahrtal traditionell im Herbst. Foto: AHR-FOTO

Durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 mit mindestens 135 Toten ist das Ahrtal weltweit in die Schlagzeilen geraten. Überregional bekannt war die Region zuvor allerdings vor allem für ihren Wein. „Weinberge, die sich der Sonne entgegenstrecken, warme Schieferböden und ein fast mediterranes Klima machen das Ahrtal zu einem Paradies für den Weinanbau“, bewirbt der Verein Ahrtal-Tourismus die Region.