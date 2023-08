Historisches Weinfest Heimersheim Christin Robrecht sitzt auf dem Heimersheimer Thron

Erster Höhepunkt der dreitägigen Feiern waren Auftakt und Proklamation am Freitagabend. Über das mittelalterlich geschmückte Heimersheim war die Dunkelheit bereits hereingebrochen, die Spannung mit jeder Minute gewachsen, da ließ der neue Vorstand des Weinfestes unter der Leitung der ehemaligen Ahrweinkönigin Mariella Cramer die Katze buchstäblich aus dem Sack: die Krone der Weinkönigin, die traditionell in eine dunkelblaue Robe gehüllt war, ziert das Haupt von Christin Robrecht. Schon der Großvater besaß Weinberge, in denen die heute 26-jährige als Kind bei der Lese unterstützte. Der Wein ließ Christin nicht mehr los, so dass sie neben ihrem Studium begann, in einem Weingut an der Ahr zu jobben. „Hier entwickelte sich meine Leidenschaft für Wein und ich lernte, wie viel Arbeit hinter jeder Flasche steckt. In meiner Tätigkeit hier habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mein Wissen und meine Liebe zum Wein zu teilen“, so die neue Repräsentantin des Heimersheimer Weins. Christin I., so die offizielle Bezeichnung, erhält bei der Ausübung ihres hohen Amtes tatkräftige Unterstützung. Ihr zur Seite stehen als Hofdame ihre Cousine Angelina Nachtsheim aus Westum sowie als Junker Felix Lüdenbach. Alle drei sind jeweils 26 Jahre alt. Mit Junker Felix gibt es ein Novum im Heimersheimer Weinfest, nämlich erstmals eine männliche Begleitung der Weinkönigin.