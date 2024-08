Weinfest in Heimersheim Historisches Spektakulum mit Gauklern und Edelfrauen

„Endlich wieder ein Historisches Weinfest in Heimersheim“, so hieß es im vergangenen Jahr. Die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe im Ahrtal hatten die Aktivitäten des Fördervereins „Wir für Heimersheim“ ruhen lassen. Jetzt gibt es die zweite Auflage nach dem Neubeginn unter der Federführung von Ex-Ahrweinkönigin Mariella Cramer. Von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. August, dreht sich im östlichen Stadtteil der Kreisstadt alles um den Rebensaft. Dabei werden die Besucher allerdings um einige Jahrhunderte in der Zeit zurückversetzt. Denn Heimersheim lässt drei Tage lang Kunst, Kultur und Leben des Mittelalters zu Füßen der Landskrone wieder aufleben.