Heimersheim Erster Weinkönig im Ahrtal gekrönt

Das Historische Weinfest in Heimersheim bietet in diesem Jahr neben Gauklern und Minnesängern etwas wirklich Historisches für die Region. Erstmals wurde in dem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler gestern Abend nämlich ein Weinkönig proklamiert. Sein Name: Felix Lüdenbach. Der im Jahr 1996 geborene Erzieher weiß, auf welches Amt er sich einlässt, war er doch im vergangenen Jahr bereits als Junker an der Seite von Weinkönigin Christin I. (Robrecht) aktiv.