Weinmarkt der Ahr in Ahrweiler Die Stimmung der Besucher war „völlig losgelöst“

Ahrweiler · Der Weinmarkt der Ahr in Ahrweiler, der noch bis Montagabend geht, hielt am Wochenende zahlreiche Überraschungen für Besucher und Veranstalter bereit. Denn in einigen Punkten hat sich der Publikumsgeschmack durchaus verändert.

29.05.2023, 13:31 Uhr

Von Thomas Weber

Die Sonne strahlte an allen Tagen des Pfingstwochenendes von Himmel herab, fast schon laue Abende waren die Folge. Und auf dem Ahrweiler Marktplatz strahlte es aus den Gesichtern von massenhaft fröhlichen Menschen. Der Weinmarkt der Ahr war auf jeden Fall ein Volltreffer, zumal für jeden Besucher etwas geboten wurde. Und Besucher gab es reichlich, vor allen Dingen an den Abenden.