Antrittsbesuch im Ahrtal : Weitere Finanzhilfen stehen auf der Agenda des neuen Innenministers

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der neue Innenminister Michael Ebling reist nur vier Tage nach Amtsantritt in das flutgeschädigte Ahrtal. Themen bei seinem Antrittsbesuch sind die Zusicherung weiterer Hilfen für den Wiederaufbau, vor allem aber auch Vertrauensbildung.

Der neue Innenminister von Rheinland-Pfalz, Michael Ebling (SPD), hat sich erstmalig in seiner neuen Funktion vor Ort im Ahrtal mit der Landrätin des Landkreises Ahrweiler, Cornelia Weigand (parteilos), und den hauptamtlichen Bürgermeistern der von der Flut betroffenen Städte und Gemeinden ausgetauscht. Gleich zu Beginn seines kurzen Antrittsstatements verwies er auf die Opfer des brutalen Messerangriffs mit zwei Toten in Ludwigshafen, der sich während seines Aufenthaltes im Kreishaus ereignet hatte, und gedachte der Angehörigen. Zahlreiche Opfer habe es nach der Flutkatastrophe auch an der Ahr gegeben, führte Ebling anschließend aus. Auch deshalb könne ihn sein Besuch im flutgeschädigten Ahrtal „nicht kaltlassen“.