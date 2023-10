Volksbank Raiffeisenbank Rhein-Ahr-Eifel feiert Wenn „Geldwäsche“ eine neue Bedeutung bekommt

In der Welt der Zahlen kennt man sich in den Räumen der VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel in Bad Neuenahr bestens aus – und entsprechend hat man auch die Flutfolgen aufgelistet: Drei Millionen Liter Wasser mussten nach der Flutnacht des 14./15. Juli 2021 aus Keller und Erdgeschoss des an der Hauptstraße gelegenen Bankhauses gepumpt werden, 485 Tonnen Möbel und Inventar waren zerstört worden, 75 Handwerker und 14 Fachplaner waren im Einsatz, um das von der Naturkatastrophe stark betroffene Bankhaus wieder in Ordnung zu bringen.