Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler Wenn nicht nur der Polizeihund schnuppert

Berufsinfoabend

Am Mittwoch, 10. April, findet von 18 bis 20 Uhr ein Berufsinformationsabend bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Max-Planck-Straße 2 statt. Hier erhalten Interessenten Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen bei der Polizei, bekommen einen Einblick in den Polizeialltag und lernen die Einsatzausstattung kennen. Da es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt, wird um Anmeldungen gebeten mit Name, Geburtsdatum und Erreichbarkeit per E-Mail an:

pibadneuenahr-ahrweiler.einstellungsberatung@polizei.rlp.de. mha