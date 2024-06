Amtsgericht Ahrweiler erkannte auf räuberischen Diebstahl Wie eine einzige Bockwurst Hunderten Menschen zugute kommt

Ahrweiler/Brohltal · Der Prozess um eine einfache Bockwurst hat Folgen für den Angeklagten. 6000 Euro Geldstrafe muss er an die Ahrweiler Tafel zahlen. Das Amtsgericht Ahrweiler sah räuberische Erpressung in der Raststätte Brohltal West als erwiesen an.

25.06.2024 , 12:50 Uhr

Teuer kam einen gebürtigen Kölner der Raub einer Bockwurst zu stehen. Das Amtsgericht Ahrweiler verurteilte ihn zu einer Haftstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe. Foto: Federico Gambarini/Archiv

Von Victor Francke