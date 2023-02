Lokale Teams beleben das kirchliche Leben vor Ort : Wie eine spirituelle Weinprobe funktioniert

Premiere für das Format "Spirituelle Weinprobe" im Januar in Heppingen. Foto: Privat

Heppingen Sogenannte Lokale Teams, also Ehrenamtliche, unterstützen das kirchliche Leben in den Gemeinden an der Ahr. In Heppingen wollen sie mit spirituellen Texten und einer begleitenden kleinen Weinverkostung Menschen für das Thema Glaube begeistern.