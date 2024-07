Wiederaufbau bei Heimersheim Wie viele Fahrspuren braucht die B266?

Als die Grünen in Bad Neuenahr-Ahrweiler vorschlugen, die parallel zur Bahn und der Ahr verlaufende Bundesstraße 266 beim Wiederaufbau in Höhe von Heppingen und Heimersheim um eine Spur zu reduzieren, um so mehr Retentionsfläche und Ausdehnungsmöglichkeit bei künftigen Ahr-Hochwassern zu erhalten, herrschte zunächst bei einigen Erstaunen. Es war ein eher ungewöhnlicher Vorstoß in Zeiten wachsender Verkehre.