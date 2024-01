Kreisstadt-FDP hält an Ahr-Thermen fest Wiederaufbau nur mit zukunftsfähigem und nachhaltigem Konzept

Hotellerie, Einzelhandel und Gastrobetriebe hatten allerdings stets auf die Wichtigkeit der Thermen für die lokale Geschäftswelt hingewiesen. Das Bad ziehe Besucher aus nah und fern in die Stadt, hieß es damals. Das wurde auch in Bad Breisig bei den dortigen Römer-Thermen stets behauptet. Anders als in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurden seinerzeit in der Quellenstadt Bad Breisig die wirtschaftlichen Auswirkungen des Bäderbetriebes auf den Einzelhandel intensiv untersucht. Das Ergebnis war für die Stadtoberen damals ernüchternd: Die von den Römer-Thermen ausgehenden Effekte auf das lokale Wirtschaftsleben wurden in der Studie nämlich als sehr gering bis gar nicht vorhanden eingestuft.