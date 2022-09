Nächtes Großprojekt für Landesbetrieb : Wiederaufbau der Bundesstraße 266 bei Heppingen soll in Angriff genommen werden

Wiederaufbau der Bundesstraße 266 bei Heppingen soll in Angriff genommen werden

Kreis Ahrweiler Die Experten vom Landesbetrieb Mobilität nehmen sich als nächstes Großprojekt die zerstörte B266 auf der Höhe von Heppingen vor. Erst Maßnahme dort: Ein Provisorium für die Auffahrtrampe erbauen.

Die Wiederherstellung der Bundesstraße 267 gleich am Altenahrer Tunnel oder auch das vor einem Jahr stark zerstörte, nun jedoch fast komplett neu entstandene Brückenbauwerk an der Ahrmündung bei Sinzig gelten als Leuchtturmprojekte beim Wiederaufbau des Ahrtals nach der verheerenden Flutkatastrophe. Dem Landesbetrieb Mobilität, der in Sinzig gar ein Projektbüro eingerichtet hat, kommt dabei eine entscheidende Rolle zu: Die von Stefan Schmitt geführten Experten des Landesbetriebes sind für Straßen, Tunnel oder auch Brücken im Land zuständig. Seit der Flutnacht stehen sie vor gewaltigen Aufgaben und Herausforderungen. Dazu gehört auch der nun anstehende Wiederaufbau der B266.